В Киеве поймали женщину, которая путем обмана завладела денежными средствами родственников военнопленного в размере 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Следствием установлено, что уроженка Черниговской области, которая якобы занимается обменом военнопленных, предложила женщине за вознаграждение помочь установить местонахождение военнопленного мужчины. Она представилась сотрудницей Министерства обороны Украины.

Также она пообещала свое содействие во внесении его в самое ближайшее время в списки военнопленных для обмена.

Сообщается, что потерпевшая в течение мая и июня шесть раз передала подозреваемой деньги на общую сумму около 150 тысяч гривен. После этого мошенница перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды.

В ходе следствия выяснилось, что женщина ранее привлекалась к ответственности за кражу. Она приговорена к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что Киевский суд приговорил к четырем годам лишения свободы мошенницу, которая обманула семью без вести пропавшего бойца ВСУ. За 7 тыс. гривен она обещала им помощь в установлении местонахождения бойца.

А в Днепре поймали вокзальную гадалку, которая обманом выманила деньги у военного.