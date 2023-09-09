"Страна" узнала подробности вчерашнего убийства в Каменском Днепропетровской области, где посреди улицы застрелили мужчину.

"Это были криминальные разборки. Погибшего звали Султан Искандаров, ему было 30 лет. Стрелка зовут Ростислав Попов, ему 29 лет. Оба занимались криминальной деятельностью", - рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах.

Он также добавил, что Попов выстрелил пять раз, из которых три раза в жертву.

"Две пули попали в грудную клетку и одна – в область живота. После этого Попов скрылся с неизвестным мужчиной в автомобиле Subaru Forester 2008 года. В дальнейшем автомобиль обнаружили неподалеку от места преступления", - сказал источник.

Он также добавил, что на данный момент Попов и водитель автомобиля не найдены.

"По данному факту открыто уголовное дело по статье умышленное убийство. Подозреваемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы", - сказал источник.

Ранее мы рассказывали, как в Харькове на остановке застрелили 28-летнего мужчину. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и выстрелил во второго. Ранение оказалось смертельным.

А в центре Ровно мужчина застрелил бойца теробороны, пытавшегося помешать грабежу пункта обмена валют.