В Каменском (бывшем Днепродзержинске) Днепропетровской области посреди улицы застрелили мужчину.

Кадры инцидента распространили Telegram-каналы.

На видео, которое опубликовали местные паблики, погибший сначала разговаривал с другим мужчиной, но потом последний достал из авто пистолет и начал стрелять, судя по всему, в землю перед собеседником.

Тот попытался напасть на стрелявшего (либо выхватить пистолет), но получил несколько пуль в упор.

Стрелявший уехал с места преступления. Полиция ищет виновного.

Ранее мы рассказывали, как в Харькове на остановке застрелили 28-летнего мужчину. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и выстрелил во второго. Ранение оказалось смертельным.

Также мы сообщали, что в центре Ровно мужчина застрелил бойца теробороны, пытавшегося помешать грабежу пункта обмена валют. Убийца скрылся, на его поиски бросилась вся полиция Ровенщины. Когда его поймали, оказалось, что это полицейский из соседней области.

А весной в городе под Полтавой застрелили бывшего мэра и еще двоих человек. Убийца подорвал себя гранатой.