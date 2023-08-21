В Сидар-Глен (Калифорния, США), 66-летняя владелица магазина одежды Mag Pi Лора Энн Карлтон была застрелена после конфликта из-за флага ЛГБТ, вывешенного у ее торговой точки.

Как сообщает ВВС, инцидент произошел в пятницу.

По данным полиции, 27-летний подозреваемый в убийстве пренебрежительно отозвался о радужном флаге и попытался его сорвать, после чего выстрелил в жертву. Женщина умерла на месте.

Убийца скрылся с места происшествия пешком, но правоохранители нашли его по горячим следам. Он попытался сопротивляться задержанию и был убит.

Жертва преступления сама не принадлежал к ЛГБТ. У нее было девять детей, и она 28 лет состояла в браке с одним мужчиной. В Калифорнии многие представители мира моды знали Лору как Лаури.

Жертва убийства Лаури

Представители и сторонники ЛГБТ часто становятся жертвами насилия.

Так, ранее мы сообщали, что киевского дизайнера – представителя ЛГБТ избил украинский военный. За это его заставили заплатить штраф в размере 1700 гривен.

Также мы писали, что недавно в центре Львова избили трансгендерную военную по имени Хелен. Она сидела на улице, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. К Хелен подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться, после чего несколько раз ударил ее.