В США мужчина обругал флаг ЛГБТ и застрелил владелицу магазина, у входа в который тот висел
В Сидар-Глен (Калифорния, США), 66-летняя владелица магазина одежды Mag Pi Лора Энн Карлтон была застрелена после конфликта из-за флага ЛГБТ, вывешенного у ее торговой точки.
Как сообщает ВВС, инцидент произошел в пятницу.
По данным полиции, 27-летний подозреваемый в убийстве пренебрежительно отозвался о радужном флаге и попытался его сорвать, после чего выстрелил в жертву. Женщина умерла на месте.
Убийца скрылся с места происшествия пешком, но правоохранители нашли его по горячим следам. Он попытался сопротивляться задержанию и был убит.
Жертва преступления сама не принадлежал к ЛГБТ. У нее было девять детей, и она 28 лет состояла в браке с одним мужчиной. В Калифорнии многие представители мира моды знали Лору как Лаури.
Жертва убийства Лаури
Представители и сторонники ЛГБТ часто становятся жертвами насилия.
Так, ранее мы сообщали, что киевского дизайнера – представителя ЛГБТ избил украинский военный. За это его заставили заплатить штраф в размере 1700 гривен.
Также мы писали, что недавно в центре Львова избили трансгендерную военную по имени Хелен. Она сидела на улице, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи. К Хелен подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться, после чего несколько раз ударил ее.