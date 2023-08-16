В центре Львова избили трансгендерную военную по имени Хелен. В город она приехала на похороны матери.

Об этом сообщает в Твиттере ЛГБТ-движение kyivpride.

Во вторник вечером 15 августа Хелен сидела на улице в центре города, ела и разговаривала со своим парнем по видеосвязи.

"К ней неожиданно подошел незнакомый мужчина и начал агрессивно общаться. Хелен попросила его отойти, и в следующую секунду мужчина ударил ее в нос со словами "Ты шо, п@дор?" От удара Хелен лишилась координации, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров и снять часть нападения на видео", - говорится в сообщении.

Хелен зафиксировала побои и написала заявление в полицию.

Сообщается, что пострадавшая служит в армии уже три года.

Отметим, что недавно американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стала одним из спикеров ВСУ.

Ранее мы писали, что в украинских вооруженных силах служат около 50 тысяч ЛГБТ-солдат. Представители ЛГБТ-сообщества в украинской армии надеются, что их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как "традиционно русской ценности" приведет к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе.