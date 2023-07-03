В украинских вооруженных силах служит порядка 50 тысяч ЛГБТ-солдат.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные портала LGBT Military.

Представители ЛГБТ-сообщества в украинской армии надеются, что их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как "традиционно русской ценности" приведет к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе.

"Когда вы эвакуируете кого-то в качестве медика, и вы гей, люди не просят вас остановиться и подождать другого медика", - рассказывает изданию военный.

Одна из главных проблем таких бойцов - невозможность узаконить отношения, а следовательно - получить информацию о погибшем на войне партнере, принять медицинское решение или относительно организации похорон.

Поэтому они призывают легализовать однополые отношения.

Напомним, что 1 июня ЕСПЧ обязал Украину юридически признать однополые пары. Однако еще год назад в стране отказывались легализовать однополые браки в условиях военного положения.

При этом Эстония легализовала однополые браки - первой среди балтийских стран.

Напомним, что активиста "Правого сектора" выгнали из поддержавшего ЛГБТ магазина в Ужгороде за призывы к бойкоту.