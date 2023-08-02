Одним из спикеров Сил обороны Украины стала американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Журналистка приехала в Украину в первые дни российского вторжения и подписала контракт с ВСУ.

Транс-переход в женщину Майкл Джон Чирилло совершил в 2019 году, после чего в марте прошлого года приехал в Украину в качестве военного блогера. С октября Эштон-Чирилло проходила службу в одной из бригад территориальной обороны (ТРО) в должности медика и получила боевое ранение в Бахмуте, а также звание младшего сержанта.

Она ведет новый англоязычный проект Сил теробороны "Россия ненавидит правду" (англ. Russia Hates the Truth), нацеленный на аудиторию США и Европы. Его целью обозначено "противодействие российской пропаганде".

На Западе в армиях немало трансгендеров. Недавно мы писали, что в США отставной американский "морской котик" Крис Бек заявил, что разрушил собственную жизнь, когда решил сменить пол. И теперь он призывает американцев "проснуться".

А в Австралии капитан вооруженных сил страны Джесси Ноубл из 1–го полка Королевского австралийского корпуса связи подал рапорт с просьбой разрешить ношение женской уставной униформы в связи со своей небинарностью. Командование дало такое разрешение. Это произошло впервые в истории Сил обороны страны.