Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло, ставшая одним из спикеров ВСУ, объяснила западной аудитории разницу между сторонами конфликта в Украине.

"В чём разница между нами и ими? Кроме того, что мы под этим флагом сражаемся за свободу, а россияне — за тиранию и диктатуру? В том, что мы люди, а они нет", — сказала Эштон-Чирилло.

Между тем в сети появились фото, как выглядела Сара, которой сейчас 46 лет, будучи мужчиной по имени Майкл Джон Чирилло.

Ранее мы рассказывали, что журналистка-трансгендер приехала в Украину в первые дни российского вторжения и подписала контракт с ВСУ. Она ведет новый англоязычный проект Сил теробороны "Россия ненавидит правду" (англ. Russia Hates the Truth), нацеленный на аудиторию США и Европы. Его целью обозначено "противодействие российской пропаганде".

Также мы сообщали, что в украинских вооруженных силах служат около 50 тысяч ЛГБТ-солдат. Представители ЛГБТ-сообщества в украинской армии надеются, что их активное участие в войне, а также восприятие гомофобии как "традиционно русской ценности" приведет к росту толерантности к однополым отношениям в украинском обществе.