За избиение киевского дизайнера – представителя ЛГБТ украинский военный заплатил штраф 1700 гривен.

Об этом сообщают столичные СМИ со ссылкой на решение Подольского суда Киева.

СМИ пишут, что в начале июня дизайнер Константин Омеля сделал каминг-аут и выпустил коллекцию вещей в поддержку ЛГБТ-людей в Украине; военнослужащий избил его на почве гомофобии.

Нападающим оказался уроженец города Лисичанск Луганской области, который проходит службу в ВСУ в должности наводчика в штурмовом отделении. Он признал свою вину, никогда не был судим и не стоял на учете у психиатра, поэтому судить его не будут.

"Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает искреннее раскаяние", – говорится в приговоре.

Военный должен оплатить 1700 гривен штрафа и дополнительно 2672 гривен за проведение судебной экспертизы.

Напомним, еще до полномасштабного вторжения РФ в центре Киева жестоко избили танцора из балета певицы Нади Дорофеевой. На него напали возле киевского гей-клуба Lift. Незнакомый мужчина толкнул его и дважды ударил, в результате произошло кровоизлияние в мозг. У Жени были серьезные повреждения - ему сделали трепанацию черепа и ввели его в медикаментозную кому.

Также мы писали, как украинский певец Меловин (в миру Константин Бочаров) получил награду от KyivPrideAwards2021 за свой каминг-аут. В июле 2021 года он во время своего выступления на фестивале Atlas Weekend поцеловал мужчину на сцене.

Впрочем, уже в феврале 2022 года он признался, что встречается с девушкой.