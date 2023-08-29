В Днепре произошла стрельбе на проспекте Ивана Мазепы, в результате которой погиб мужчина.

Об этом вечером 29 августа сообщили местные телеграм-каналы.

Вскоре они опубликовали видео с места убийства мужчины. На кадрах распростертая жертва стрельбы лежит на брусчатке у дома, вокруг нее суетятся врачи скорой помощи. По данным пабликов, мужчина ехал на "Ягуаре". Авто остановили патрульные для проверки. Во время разговора с ними произошел конфликт. Водитель напал на патрульную полицейскую и начал ее избивать, после чего стал бить ее напарника.

Во время драки один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие. От полученных огнестрельных ранений мужчина умер на месте.

Корреспондент "Страны" побывал на месте происшествия.

Тело погибшего мужчины все еще лежит на улице, рядом проводятся следственные действия. Полиция никаких комментариев не дает.

Между тем, как сообщили "Стране" очевидцы на месте событий, мужчину остановили из-за нарушения правил дорожного движения.

"В машине были дети. Мужчина был пьян, избил патрульных: один из них уже лежа выстрелил в него. Полицейских доставили в больницу", - рассказал очевидец.

На место убийства приехала женщина с детьми. Судя по ее реакции, это жена застреленного.

Ранее мы рассказывали, как в Харькове на остановке застрелили 28-летнего мужчину. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и выстрелил во второго. Ранение оказалось смертельным.

Также мы сообщали, что в центре Ровно мужчина застрелил бойца теробороны, пытавшегося помешать грабежу пункта обмена валют. Убийца скрылся, на его поиски бросилась вся полиция Ровенщины. Когда его поймали, оказалось, что это полицейский из соседней области.