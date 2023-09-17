В последние дни российские войска, вероятно, усилили оборону вокруг оккупированного города Токмак на юге Украины, который находится примерно в 16 км от нынешней линии фронта.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

По данным ведомства, Россия разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону и роет новые траншеи в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.

"Токмак готовится стать "стержнем" второй главной линии обороны России. Улучшения обороны города, вероятно, указывает на растущую обеспокоенность России по поводу тактического проникновения Украины через первую основную оборонительную линию на севере", - говорится в отчете.

Газета The New York Times писала, что для выхода к Токмаку под Запорожьем украинской армии предстоит прорвать еще две линии российской обороны.

Напомним, в начале сентября в Белом доме сообщили, что украинские войска достигли второй линии обороны армии РФ на юге Украины.

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