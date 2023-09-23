Многочисленные публикации в западных СМИ о том, что украинское наступление не увенчается успехом, в России уже трактуется как то, что "Запад начал готовить почву к сливу президента Украины Владимира Зеленского".

Но, как видится, смысл и причина этих обсуждений в другом.

На Западе пришли к выводу, что прежняя стратегия в расчёте на быстрый стратегический успех ВСУ на южном фронте с выходом к Азовскому морю и к границам с Крымом не сработала. Поэтому необходимо выработать новую стратегию, которую, собственно, сейчас и обсуждают в медиа.

Вариантов, теоретически, есть три.

Первый - вступить в переговоры с Кремлём и заморозить войну по нынешней линии фронта. Вероятность того, что на Западе по итогу придут к такому варианту не нулевая. Сторонников скорейшего прекращения войны там немало. Но большинство нынешних политических элит пока против уступок РФ.

Второй - ускорить и увеличить поставки оружия и подготовить украинскую армию к новому наступлению в следующем году. В надежде, что получив истребители и дальнобойные ракеты, оно окажется более успешным.

Третий - снизить интенсивность боевых действий со стороны украинской армии и готовиться к длительной войне на истощение. То есть де-факто заморозка войны, но без формального заключению перемирия.

В поддержку последнего подхода на Западе уже высказываются ряд СМИ.

Наиболее чётко эту концепцию сформулировали в статье The Economist.

Издание призывает Украину и её западных союзников переосмыслить подходы к войне.

"И Украина, и её западные сторонники начинают понимать, что это будет изнурительная война на истощение. Но, к сожалению, Украина ещё не готова, как и ее западные партнеры. Они по-прежнему сосредоточены на контрнаступлении. Им необходимо переосмыслить военную стратегию Украины и то, как управляется её экономика. Вместо того, чтобы стремиться "победить", а затем восстановиться, целью должно быть обеспечение того, чтобы Украина имела выносливость для ведения длительной войны и могла процветать, несмотря на это", - пишет издание.

The Economist предлагает:

провести военную "перекалибровку" - начать "рационально использовать ресурсы и изменить правила игры" в условиях дефицита живой силы. То есть, другими словами, прекратить активные наступательные действия;

повысить устойчивость Украины, наладив техническое обслуживание поврежденной техники, регулярные поставки боеприпасов и обучение военных, усилив ПВО;

провести экономическую перекалибровку - "меньше напыщенных планов по послевоенному восстановлению и больше внимания увеличению производства и капитальных расходов сейчас". Необходимо перейти от зависимости от внешней помощи к привлечению инвестиций. Для этого нужна безопасность, экономический реформы, борьба с коррупцией, упрощение ведения бизнеса.

Отметим, что определённая логика в этих рассуждениях есть. Украина сможет выдержать длительную войну, только если на территориях, где не ведутся боевые действия, восстановится более-менее нормальная жизнь и экономика. То есть, примерно, как это было во время и после начала войны на Донбассе в 2014-2015 годах.

Но есть и существенные отличия.

Во-первых, активная фаза боевых действий на Донбассе завершилась заключением Минских соглашений и перемирием, возможность которого The Economist отбрасывает.

Во-вторых, линия фронта и социально-экономические последствия войны сейчас неизмеримо больше. Удары наносятся по всей территории страны, значительная часть населения уехала из Украины. Призывники бегут от мобилизации за границу, либо прячутся по домам. И трудно понять, каким образом в таких условиях можно говорить о нормализации экономики, привлечении инвестиций и прочем, о чём пишет The Economist. Всё это вряд ли возможно без перемирия и прекращения боевых действий.

Также, судя по всему, пока к призывам к переосмыслению подходов довольно холодно относятся в самом Киеве. Как следует из заявлений военно-политического руководства Украины, оно намерено продолжать наступательные боевые действия. По крайней мере, пока будет хватать человеческих ресурсов и вооружений.

Ранее в The New York Times опубликовали очередную пессимистическую оценку текущих результатов наступления Украины.

Вместе с этим американский генерал Марк Милли сообщил о продолжении наступления ВСУ зимой.