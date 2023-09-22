В Крыму нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота.

Об этом сообщают назначенные РФ "власти".

В Севастополе слышны взрывы. Возле театра Луначарского упал осколок. Сообщают о работе ПВО.

Местные паблики пишут, что в штабе Черноморского флота образовалась "дырка" после ракетного удара. По их данным, взрывная волна была "сумасшедшая".

Над штабом виден столб дыма.

Российские СМИ публикуют видео с места прилета по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.