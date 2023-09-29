Запад предлагает отправить в Украину военных советников - Foreign Affairs
В авторитетном западном издании Foreign Affairs вышла статья, авторы которой предлагают отправить в Украину западных военных советников.
"Помощь на местах укрепит Киев без риска эскалации", - пишут авторы статьи.
Эту же мысль опубликовали и на сайте Совета по международным отношениям, который выпускает журнал Foreign Affairs. Его эксперт Макс Бут полагает, что Украине для победы в войне нужно передать больше оружия, в том числе новых номенклатур, и отправить Киеву инструкторов.
"Западу было бы полезно активизировать поставки оружия и расширить общевойсковую подготовку украинских батальонов и бригад, предпочтительно отправив в Украину инструкторов (возможно, отставных западных офицеров), чтобы ускорить этот процесс", - считает Бут.
Касательно новых видов оружия он уверен, что угроза эскалации со стороны РФ уже не актуальна.
На этот призыв отреагировал Роберт Кеннеди-младший, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.
"Журнал истеблишмента Foreign Affairs сигнализирует о следующем этапе эскалации войны на Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием", - высказался Кеннеди-младший в соцсети Х (ранее Twitter).
Тем временем французская газета Le Monde написала, что украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО. По словам одного из бойцов ВСУ, прошедшего подготовку на Западе, сами инструкторы не всегда знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации.
Ранее в Пентагоне сообщали, что за весь период полномасштабной войны в США и Европе обучили более 84 000 украинских военных.