В авторитетном западном издании Foreign Affairs вышла статья, авторы которой предлагают отправить в Украину западных военных советников.

"Помощь на местах укрепит Киев без риска эскалации", - пишут авторы статьи.

Эту же мысль опубликовали и на сайте Совета по международным отношениям, который выпускает журнал Foreign Affairs. Его эксперт Макс Бут полагает, что Украине для победы в войне нужно передать больше оружия, в том числе новых номенклатур, и отправить Киеву инструкторов.

"Западу было бы полезно активизировать поставки оружия и расширить общевойсковую подготовку украинских батальонов и бригад, предпочтительно отправив в Украину инструкторов (возможно, отставных западных офицеров), чтобы ускорить этот процесс", - считает Бут.

Касательно новых видов оружия он уверен, что угроза эскалации со стороны РФ уже не актуальна.

На этот призыв отреагировал Роберт Кеннеди-младший, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

"Журнал истеблишмента Foreign Affairs сигнализирует о следующем этапе эскалации войны на Украине: размещении военных советников США на местах. Они забыли, как мы ввязались во Вьетнам? Но на этот раз противник не Вьетконг. Это Россия, обладающая ядерным оружием", - высказался Кеннеди-младший в соцсети Х (ранее Twitter).

Тем временем французская газета Le Monde написала, что украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО. По словам одного из бойцов ВСУ, прошедшего подготовку на Западе, сами инструкторы не всегда знают, как поступать в случае непредвиденной ситуации.

Ранее в Пентагоне сообщали, что за весь период полномасштабной войны в США и Европе обучили более 84 000 украинских военных.