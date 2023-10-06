Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал секретаря СНБО Алексея Данилова "чучелом" по кличке Мячик и призвал провести расследование, чтобы установить, "как и на чем он зарабатывал в 1990-е годы".

Об этом Арестович заявил в эфире у журналистки Юлии Латыниной.

"А это чучело Данилов, про которого нужно еще выяснить, что он там в Луганске делал и откуда у него кличка Мячик. Я думаю, историкам и журналистам предстоит провести расследование, как и на чем он зарабатывал в тогдашней группировке в 1990-е. Потому что люди все помнят, все знают", - сказал экс-советник Банковой.

Ранее Арестович раскритиковал вороватых чиновников, прикрывающихся патриотизмом. По его словам, "секретным оружием" Украины являются "бесконечная глупость и жадность чиновников". Таким образом он прокомментировал выделение бюджетных денег на гражданские проекты вроде смены герба на Родине-матери, перекладывания брусчатки в городах и обустройства скверов.

А летом бывший советник Банковой рассказал об ужасах послевоенного будущего Украины и текущего психологического состояния общества.