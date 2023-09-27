Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович попал в очередной скандал из-за высказываний о женщинах.

Видео с его репликами публикуют украинские телеграм-каналы.

"Что хочется сделать с этими созданиями? Придушить. Причем душить, не отпуская вообще. Сначала, конечно, хочется тр@хнуть, но потом, когда уже надоело, дальше хочется придушить на хрен просто. И после этого года три не размыкать пальцы, пока гарантированно не задушишь. С этим нытьем, с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, попыткой не пускать и так далее", - сказал Арестович.

Бывший советник Офиса президента прокомментировал негативную реакцию на данное видео с иронией.

"Готовим эфир с Юрием Романенко: "Арестович и женщины". Но есть загвоздка – нужны дамы, которых я буду показательно душить в эфире", - пояснил он у себя в Телеграм.

Ранее Арестович заявлял, что в Украине воспитывается "культура молчания".

"Очень многие люди уже не хотят говорить всерьез, боятся. Учатся молчать. Правду в Украине могут позволить себе говорить только те, кто в тяжелом весе и кто вышибает челюсть с первого раза. Или кто ничего не боится", — сказал Арестович.

Мы также сообщали, что у Фейгина и Арестовича произошёл конфликт из-за вопроса монетизации совместных эфиров.