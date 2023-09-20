Глава фракции "Конфедерация" в сейме Польши Кшиштоф Босак выставил Украине счет за всю помощь, оказанную Варшавой.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Украина жалуется на Польшу в ВТО, а сегодня мы выставляем счет Украине!" - сказано в записи.

К посту прикреплен ролик, в котором Босак стоит рядом с посольством Украины в Варшаве с чеком, на котором написана сумма в 101,3 миллиарда злотых (23,5 миллиардов долларов).

Ukraina skarży Polskę do WTO (Światowa Organizacja Handlu), a my dziś wystawiamy rachunek Ukrainie! pic.twitter.com/R85XZ1jlNF September 19, 2023

Между тем бывший советник Офиса президент Алексей Арестович в Фейсубке в шутку предложил объявить Польше войну.

"Я думаю, что мы не дорабатываем. Нужно объявить Польше войну.) Вот так будет очень похоже на 100 лет назад. Правда, и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется. Вишневое мортидо", - написал Арестович.

Отметим, что мортидо - это подсознательная тяга к смерти. А 100 лет назад УНР прекратила свое существование после захвата территории Украины Красной армией.

Арестович назвал действия властей в ходе конфликта с Польшей из-за эмбарго на украинскую агропродукцию "политическим самоубийством", которое объясняет тем, что во власти оказались "случайные люди", которые, "получив исторический шанс, не знают, как им распорядиться".

Напомним, в МИД Украины призвали Польшу "отбросить эмоции" на фоне взаимных публичных обвинений властей двух стран по поводу продления запрета на импорт украинского зерна.

А вчера стало известно, что отменена запланированная в Нью-Йорке встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского.