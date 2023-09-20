Польша справится с возможным украинским эмбарго на овощи и фрукты, а Украина с польским запретом на ввоз агропродукции – неизвестно.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус, передает польский портал e-sadownictwo.

"Для меня это большой сюрприз. То, что делает министр Тарас Качка (Качка является замминистра экономики Украины - Ред.), невероятно. До сих пор я надеялся, что он делает это от своего имени, но вижу, что сейчас он убеждает свое правительство принять такие решения", - заявил Телус.

Министр заявил, что "поведение Украины является для меня негативной неожиданностью", а возможное введение Киевом эмбарго "было бы проблемой", с которой Варшава бы справилась, потому что поставляет Украине "немного" овощей и фруктов.

"Но неизвестно, справится ли Украина", - добавил польский министр.

Ранее президент Польши Анджей Дуда, защищая польское эмбарго, сравнил Украину с утопленником, "который может затянуть на глубину".

Напомним, Украина уже подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии.