Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Запад будет принуждать Украину подписать мир, поступившись территориями Крыма и Донбасса.

Об этом он заявил в эфире у Дмитрия Гордона.

Арестович полагает, что западные союзники скажут Украине: "Забудьте про Крым, Донбасс".

"А если будете себя хорошо вести, всерьез поговорим про НАТО и ЕС. Но с такой коррупцией, как у нас, никакого НАТО не будет", – добавил он.

По мнению бывшего советника Офиса президента, если Зеленский откажется подписывать мир на таких условиях, его заставят провести выборы.

"Будут искать трезвого человека, способного рационально оценивать происходящее, и который подпишет. Другой картины пока не складывается", – сказал Арестович.

Вчера президент Украины допустил возможность проведения выборов в условиях войны. По его словам, для этого надо изменить законодательство, обеспечить безопасность и доступ людей к избирательному процессу.

Между тем на Западе все чаще пишут, что у союзников Киева накопилась большая "усталость от войны" и "угрожающее отсутствие интереса к событиям в Украине".