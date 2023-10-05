Арестович считает, что Запад принудит Киев заключить мир, смирившись с потерей Крыма и Донбасса
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Запад будет принуждать Украину подписать мир, поступившись территориями Крыма и Донбасса.
Об этом он заявил в эфире у Дмитрия Гордона.
Арестович полагает, что западные союзники скажут Украине: "Забудьте про Крым, Донбасс".
"А если будете себя хорошо вести, всерьез поговорим про НАТО и ЕС. Но с такой коррупцией, как у нас, никакого НАТО не будет", – добавил он.
По мнению бывшего советника Офиса президента, если Зеленский откажется подписывать мир на таких условиях, его заставят провести выборы.
"Будут искать трезвого человека, способного рационально оценивать происходящее, и который подпишет. Другой картины пока не складывается", – сказал Арестович.
Вчера президент Украины допустил возможность проведения выборов в условиях войны. По его словам, для этого надо изменить законодательство, обеспечить безопасность и доступ людей к избирательному процессу.
Между тем на Западе все чаще пишут, что у союзников Киева накопилась большая "усталость от войны" и "угрожающее отсутствие интереса к событиям в Украине".