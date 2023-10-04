Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что некие "трое туристов" ездят по Европе и призывают начать переговоры с РФ. Он говорит, что они не представляют позицию Украины и могут понести ответственность.

Об этом он сообщил в интервью UkrlifeTV.

"У нас есть трое туристов, мы их называем "полосатые купальники". Они ездят по Европе на мероприятия второго и третьего уровня, и рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе", - заявил секретарь СНБО.

Данилов говорит, что официальную позицию Украины озвучивают только президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Все остальные - это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", - сказал Данилов.

О ком идет речь, он не уточнил.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне хотят заморозить войну.

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