Великобритания и Россия полтора года вели секретные переговоры по Украине.

Об этом сообщает британское издание I News.

По информации анонимных источников чиновники Лондона и Москвы регулярно находились в диалоге в течении последних полутора лет. Их встречи проходили в разных локациях, в том числе в Вене и в Нью-Йорке.

Во время переговоров обсуждались вопросы безопасности Великобритании и всего международного сообщества на фоне российского вторжения в Украину. Затрагивали тему дефицита зерна и ядерной безопасности.

Один из британских дипломатов в комментарии журналистам отметил, что единственный вопрос, который не подымал Лондон, это мирные переговоры Москвы и Киева.

"Мы поддерживали контакт и считаем важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы не заключаем мирные соглашения от имени кого-либо, но важно поддерживать этот канал связи открытым", — говорится в публикации.

Представитель МИД Британии также подтвердил, что встречи с российскими чиновниками действительно были, но о них договаривались лишь тогда, когда это считалось "абсолютно необходимым".

При этом, по его словам, все предположения о том, что это было сделано для договоренностей о завершении войны не соответствуют действительности.

"Позицию в любых переговорах должны определять Украина и украинское правительство, так же как Украина должна определить свое свободное и демократическое будущее", — заявил анонимный чиновник.

В комментарии журналистам один из бывших разведчиков сказал, что дипломатические переговоры во время войны крайне нужны, особенно когда вопрос касается ядерной безопасности и поставок продовольствия. "Все войны заканчиваются переговорами, не так ли?" — добавил он.

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