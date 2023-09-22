Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил Владимиру Зеленскому, что военного решения конфликта в Украине не существует. По мнению бразильского лидера, идеальный путь выхода из ситуации — это прекращение огня и мирные переговоры.

Об этом пишет CNN Brasil со ссылкой на бразильские дипломатические источники.

Согласно источникам, Лула также сказал, что в Киеве знают позицию Бразилии и что Бразилия - единственная страна БРИКС, которая проголосовала в ООН против вторжения.

Президент Украины встретился с Лулой да Силвой два дня назад, 20 сентября, на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Важная встреча с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Откровенный и конструктивный разговор. Поручили дипломатическим командам работать над последующими шагами в двусторонних отношениях и усилиях по восстановлению мира. Представитель Бразилии продолжит работу во встречах по формуле мира", – рассказал о встрече Зеленский.

Лула да Силва добавил, что с Зеленским состоялся "хороший разговор о важности путей развития мира и постоянного поддержания открытого диалога между странами".

Летом президент Бразилии заявлял, что "мир устал" от войны в Украине.

А весной он намеревался предложить создать "мирный клуб" с участием Китая для прекращения войны.