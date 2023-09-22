На Владимире Зеленском начинает "сказываться давление" союзников.

Об этом пишет Bloomberg, подводя итоги поездки украинского президента в США.

"Теперь он подозревает, что приверженность президента Джо Байдена колеблется, и другие лидеры, возможно, следуют примеру США", - сообщает издание со ссылкой на источник.

Собеседники издания говорят, что союзники в частном порядке подталкивают Зеленского обратить внимание на то, какая Украина "появится из войны", в то время как войска испытывают сложности с прорывом обороны РФ.

В этом контексте поднимается вопрос коррупции. Bloomberg называет Украину "самой коррумпированной страной Европы". По данным издания, некоторые страны готовы увязать будущую финансовую помощь с проведением конкретных реформ, в том числе, поддержкой антикоррупционной прокуратуры.

По словам западного чиновника, параллельно усиливается дискуссия о том, "как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем он начнет переговоры с Кремлем".

Зеленский же переживает из-за грядущих выборов в США. Он "был уязвлен" тем, что не получил приглашения на саммит стран G20 в Дели в этом месяце. Хотя это была позиция правительства Индии, Зеленский расценил это как знак, что поддержка США стала более ограниченной, и это "усугубило его опасения", что избирательная кампания 2024 года может нарушить поставки помощи и оружия Украине.

Западный чиновник согласился с тем, что в последние недели действительно произошел сдвиг в характере поддержки, которую Украина получает от своих союзников. "А череда коррупционных дел начала сводить на нет широкую поддержку, которую он (Зеленский - Ред.) имеет со стороны украинского народа".

"Слухи о переговорах с Кремлем становятся только громче. Один британский чиновник заявил, что было бы лучше найти какое-то решение конфликта до президентских выборов и что наиболее вероятный способ достичь этого - добиться того, чтобы украинские успехи на поле боя вынудили Путина пойти на переговоры", - пишет Bloomberg.

Ранее американское издание Axios сообщило, что Владимира Зеленского в Вашингтоне ждал "холодный прием".

Мы писали, что спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти (республиканец) отклонил просьбу Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.