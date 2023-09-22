Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне ожидал "холодный прием".

Об этом сообщает американское издание Аxios.

Издание пишет, что двухминутные овации, которые украинский президент получил в прошлом году в Конгрессе, "кажутся далекой мечтой по сравнению с тем, с чем он столкнулся во время своей второй военной поездки в Вашингтон".

Украинский источник сообщил Axios, что встреча Зеленского со спикером Конгресса США Кевином Маккарти и другими членами Палаты представителей была "очень открытой и прямой".

Другой источник сообщил, что Зеленский "был в некотором смысле воодушевлен" тем, что он услышал от американских законодателей, но покинул Капитолийский холм "очень реалистично" относительно того, как обстоят дела, когда дело доходит до Палаты представителей.

Издание пишет, что разочаровали Зеленского не только республиканцы, но и демократы - администрация Байдена все еще не дала добро на поставку ATACMS.

При этом отмечается, что Белый дом и подавляющее большинство сенаторов по-прежнему едины в поддержке Украины.

"Если мы не получим помощь, мы проиграем войну", - так процитировал главный месседж Зеленского лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Накануне республиканцы направили Байдену письмо против выделения Украине дополнительных 24 млрд долларов, а спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец) отклонил просьбу Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.

Также Маккарти заявил, что не обещал Зеленскому поддержать новую помощь для Украины.