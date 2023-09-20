Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для переговоров по урегулированию конфликта в Украине нет.

Об этом он в эфире российского Первого канала.

"Слово "переговоры" стало звучать все чаще в ответ на все чаще звучащие вопросы на этот счет. И президент последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет", - сказал Песков и добавил, что по этой причине Россия продолжит добиваться выполнения своих целей в Украине военным путем.

Между тем сегодня в ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров с Украиной.

"Если бы США хотели, могли дать команду Зеленскому отменить декрет о запрете диалога с Москвой", - сказал чиновник.

А месяц назад в Госдепе сделали заявление о том, что никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса.