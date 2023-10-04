Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Россия хочет заморозить войну.

"Мы фиксируем российские волны дезинформации о войне, боеприпасах и способности Украины дальше побеждать на поле боя. Ответ на это достаточно прост – Украине всегда будет чем уничтожать российского врага. Россияне действительно хотят заморозить войну, потому что они слабее, чем раньше", - пишет Ермак.

Он говорит, что "россияне не достигнут своего, сколько бы ресурсов не тратили на создание параллельной реальности", а задача Украины – освобождение всей территории.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт. Президент будет считать победой Украины восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ и "изгнание российских войск".

А советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война между странами не сможет затянуться на годы, учитывая ресурсы Украины и России.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.