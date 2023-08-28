Сценарий замороженного конфликта в Украине становится все более вероятен.

Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече с чешскими послами в Праге, пишет издание Ceske Noviny.

"Шансы на скорое разрешение затяжного замороженного конфликта невелики и их становится все меньше и меньше. Последствия российской агрессии многообразны и в определенной степени они также влияют на нервозность, которую мы чувствуем в нашей стране. Даже, по мнению ряда аналитиков, существует угроза патовой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это тот сценарий, за которым нам остается только наблюдать, но мы также должны держать этот сценарий в своих головах и думать об этом в наших стратегиях", – заявил Фиала.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт. Президент будет считать победой Украины восстановление суверенитета в пределах международно признанных границ и "изгнание российских войск".

В то же время 43,3% украинцев выступают за заморозку войны или за переговоры, если РФ усилит ракетные обстрелы.