В среду, 4 октября, в Украине идет 588-й день войны с Россией.

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4 октября

10.55 ВСУ показали, как сейчас выглядит Клещеевка под Бахмутом, которую освободили в сентябре.

Село, за которое несколько месяцев шли бои, было полностью уничтожено.

10.29 Российский генерал Суровикин уже вернулся из Африки в Москву, пишут росСМИ.

Журналисты заметили его вчера вместе с семьей в одном из подмосковных храмов и попытались выяснить, где он теперь служит.

Суровикин отказался с ними общаться.

09.40 Взрыв, который слышали в Кривом Роге, произошел за пределами города и района, сообщил глава Совета обороны Александр Вилкул.

«По взрыву. Без конкретики, но всё нормально. Взрыв не в городе и не в районе», - написал он.

09.23 Украинский военный эксперт Константин Машовец сообщает об продвижении россиян в сторону Боровой у реки Оскол.

"3-я мотострелковая дивизия противника внезапно атаковала украинские передовые позиции по направлению с. Площанка - с. Макеевка... Противнику удалось оттеснить наши передовые подразделения, как минимум на 600 м", - пишет Машовец.

09.20 С апреля с прифронтовых регионов принудительно переселили 856 детей, сообщает Минреинтеграции.

Их эвакуировали вместе с родителями и опекунами из отдельных населенных пунктов Донецкой, Харьковской и Запорожской областей.

09.00 Власти Кривого Рога подтвердили взрывы в городе. "Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении", - заявил глава администрации Александр Вилкул.

08.53 Взрывы в Кривом Роге.

08.50 По Украине распространяется тревога. Жителей Кривого Рога призывают идти в укрытия, также объявили угрозу ракетного удара по Одесской области.

08.25 В Херсонской области предупреждают о вероятном пуске ракет и управляемых авиабомб.

07.59 Минобороны РФ заявляет о попытке высадки десанта ВСУ в Крыму.

Сообщается, что группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. По ним нанесла удар военная авиация, заявляет ведомство.

В Украине этого на данный момент не подтверждали.

07.45 Главное из утренней сводки Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из РСЗО. Также, рф нанесла удар, применив крылатую ракету "Искандер-К" и 31 ударный беспилотник. ПВО уничтожила одну крылатую ракету "Искандер-К" и 29 вражеских "шахеда".

На Лиманском направлении силы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области.

Враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской и в районах Клещеевки и Андреевки.

07.32 Ночью россияне накрыли артиллерийским огнем Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В одно из местных сел прилетел с десяток снарядов. Повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Повреждены линии электропередач.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В других районах Днепропетровщины ночью было спокойно – без обстрелов.

07.20 Актуальная карта тревог.