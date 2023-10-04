Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения выборов в условиях войны.

Об этом он сообщил в интервью Sky TG24.

По его словам, для этого надо изменить законодательство, обеспечить безопасность и доступ людей к избирательному процессу.

"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться, если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию. Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь атакам. У нас есть эта задача, но если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы", - сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал пять препятствий для проведения выборов во время войны.

Мы также сообщали, что секретарь СНБО Данилов считает, что проведение выборов во время войны в Украине выгодно РФ и приведёт к дестабилизации.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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