Великобритания отправила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу, чтобы обеспечить безопасность перед парламентскими выборами, которые должны пройти 15 октября.

Как передают британские СМИ, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс на съезде Консервативной партии в Манчестере.

По его словам, два самолета Typhoon "приземляются в Польше, пока я выступаю". Как он полагает, этот шаг "станет мощным сигналом" поддержки союзника по НАТО на фоне якобы "высокой угрозы российского вмешательства" в выборы.

Он также заявил, что под руководством Риши Сунака консерваторы ставят Великобританию "в самое сердце НАТО".

Еще на съезде Шэппс говорил о поддержке НАТО со стороны Великобритании.

Ранее мы подробно анализировали, какой расклад политсил сложился накануне выборов в Польше и как они повлияют на Украину. Главная интрига - удержится ли у власти правящая уже восемь лет консервативная "Право и Справедливость" под предводительством Ярослава Качиньского.

Между тем в Словакии на выборах победила партия Роберта Фицо, который выступает против помощи Украине.