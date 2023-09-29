Польша и Венгрия не пришли на встречу координационной платформы по экспорту и транзиту украинского зерна.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл на брифинге.

Гилл отметил, что Комиссия продолжает взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами в рамках платформы и за ее пределами.

По его словам, на встрече обсуждали план Украины о лицензировании и проверке четырех видов агропродукции.

Напомним, недавно Украина подала иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию в связи с запретом на ввоз зерна.

После этого Еврокомиссия приняла решение, что будет представлять Польшу, Венгрию и Словакию в зерновом споре во Всемирной торговой организации. Рассмотрение жалобы Украины против трех государств ЕС из-за их односторонних ограничений в отношении украинской сельхозпродукции в ВТО должно начаться "в ближайшее время".

Также сообщалось, что Польша, Чехия, Венгрия и Словакия ждут, что Украина отзовёт жалобу из ВТО.

На днях министры сельского хозяйства Украины и Польши провели разговор касательно экспорта зерна.