Ракета, упавшая на польский Пшеводув в ноябре прошлого года, была украинской.

Как передает Deutsche Welle, об этом заявил глава Министерства юстиции Польши Збигнев Зебро.

По словам Зебро, эксперты пришли к однозначному выводу в своей оценке.

"Это была ракета советского производства, однако она принадлежала украинской армии", - заявил Зебро во время визита в Люблин.

На днях о таком выводе польского следствия написали СМИ. По их данным, это была ракета ПВО С-300, которая должна была начать процесс самоуничтожения в воздухе, однако этого по какой-то причине не произошло. СМИ сообщили, что Украина не предоставила Польше никаких материалов для проведения расследования, однако следователи исключили возможность, что это была ракета, выпущенная Российской Федерацией.

Поначалу в прессе утверждалось, что ракета была российская, в связи с этим заговорили о риске втягивания Варшавы и НАТО в войну в Украине. Однако вскоре несколько официальных источников заявили, что ракета была украинская. Например, об этом говорил президент Польши Анджей Дуда. Хотя Киев до сих пор это отрицает.