В Молдове в озере, которое находится менее, чем в 40 километрах от границы с Украиной были найдены фрагменты ракеты.

Об этом сообщают молдовские СМИ и МВД на своей странице в Facebook.

По имеющейся информации, о фрагментах, которые могли принадлежать ракете, разорвавшейся в этом районе, сообщили местные жители поселка Хырбоваца.

Власти уже подтвердили, что находка представляет собой обломки боевой ракеты, специалисты устанавливают ее тип и место изготовления.

В настоящее время доступ людей на прилегающую к озеру территорию запрещен, охрану периметра обеспечивают полиция, карабинеры и пограничная служба. На месте работают взрывотехники. Они анализируют оптимальное решение по обезвреживанию боеголовки, которая, предположительно, могла упасть на дно озера. Специалисты в области гидротехники приступают к сливу воды из озера Хырбовац, чтобы облегчить работу по нахождению и деактивации боевой части.

Область поисковых работ лично посетил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.

Ранее в Приднестровье ночью упали обломки ракеты С-300.

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