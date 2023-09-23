Ночью оккупанты ударили по Одесской области Ониксами, а на Днепропетровщине работало ПВО.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Две ракеты попали в рекреационную зону на открытой территории", - ОК Юг.

Критических разрушений и травмированных там нет.

Защитники неба сбили 12 ударных дронов над Днепропетровской областью. Обломки "Шахеда" упали на объект критической инфраструктуры, сообщил губернатор Сергей Лысак.

В Новоалександровской общине Днепровского района пострадали две АЗС и светофор.

Ранее сообщалось, что в Курахово в результате двух ракетных ударов по жилому кварталу в центре города ранены 15 гражданских и полицейский.

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