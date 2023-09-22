Утром 22 сентября россияне нанесли массированный удар по нескольким жилым кварталам города Херсона. Возникли пожары, ранен гражданский.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

"Возникли пожары в жилом доме и гаражных помещениях по разным адресам. Пожарным быстро удалось ликвидировать возгорание. Также вражеский снаряд попал на частный двор, где находился владелец. Мужчина получил ранения. Взрывной волной был заблокирован вход во двор, поэтому медики не могли оказать ему помощь. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и предоставили медицинской бригаде доступ к потерпевшему", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, утром россияне ударили по жилым кварталам Херсона. От обстрелов погиб 25-летний мужчина.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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