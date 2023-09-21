Ночью в Херсоне был удар по зданию общежития.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Погибли два человека. Пять пострадали, четверо из них находятся в больнице.

"Около 3:40 армия России покрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали" - написал глава ОВА.

В результате удара РФ 61-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.

Погибшие в результате ночного российского террора - двое мужчин в возрасте 29 и 41 года. Они находились внутри общежития.

Напомним, что над Киевом сегодня ночью сбили более 20 ракет.

Также были повреждения в Харькове, Черкассах, Киевской, Львовской и Ровенской области.