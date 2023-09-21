МВД опубликовало сводку по ночному ракетному удару РФ 21 сентября.

В Черкассах в результате ракетного удара пострадало здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.

В Киеве в результате падения обломков повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Есть пострадавшие: семь человек, в том числе ребенок.

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали два человека.

Есть попадание и повреждение также в Ровенской области.

Во Львовской области был удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Напомним, что над Киевом этой ночью сбили более 20 ракет.