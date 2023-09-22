Утром 22 сентября в Херсоне от обстрелов погиб 25-летний мужчина. Еще один человек ранен.

Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Под огнем жилые кварталы города. Возникли пожары в жилом доме и гараже.

Накануне Херсон и область также подвергались мощным обстрелам. За сутки погибли шесть человек.

Мы публиковали видео последствий ночного обстрела общежития в Херсоне.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 36. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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