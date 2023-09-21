В Донецкой области за минувшие сутки пятеро погибших от обстрелов.

Об этом сообщает Нацполиция.

Повреждены 20 гражданских объектов: 26 частных домов, автомобиль, линии электропередачи, газопровод. Были атакованы 13 населенных пунктов - из авиации, ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии и минометов.

Двое погибших - в Торецке, двое - в Северном, один - в Угледаре.

В ходе ночной атаки РФ 21 сентября силами украинской ПВО было сбито 36 крылатых ракет из 43-х. Удары по Украине наносились ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

РФ ударила по отелю в Черкассах. Там могли находиться 23 человека. В МВД заявляют, что это следствие падения обломков ракеты. На фото и видео заметно, что разрушения в здании очень серьезные.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го, дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской областях.

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