ГСЧС публикует видео последствий обстрела Киева этой ночью.

В Дарницком районе - пожар на территории станции технического обслуживания и разрушения на площади 200 квадратных метров. В соседнем двухэтажном доме травмированы семь человек.

В Шевченковском районе в административном здании повреждены оконные блоки с 1 по 7 этажи.

Напомним, что ночью 21 сентября над Киевом сбили более 20 ракет.

Власти Киева сообщали о последствиях массированного удара РФ. Есть повреждения в Шевченковском, Дарницком, Святошинском районах.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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