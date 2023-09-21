В "Укрзализныце" сообщили о задержке поездов из Киева в Харьков и Краматорск после ракетной атаки
Из-за утренней ракетной атаки 21 сентября более чем на час задержались два поезда "Интерсити" из Киева - в Харьков и Краматорск. Причина - обесточивание части районов столицы.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.
Также с задержкой идет поезд Хелм - Харьков.
Напомним, ночью над Киевом было сбито более 20 ракет. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.
Также сообщалось, что после удара по Святошинскому району столицы возникли перебои с электроснабжением.
Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.
Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.
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