Из-за утренней ракетной атаки 21 сентября более чем на час задержались два поезда "Интерсити" из Киева - в Харьков и Краматорск. Причина - обесточивание части районов столицы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Также с задержкой идет поезд Хелм - Харьков.

Напомним, ночью над Киевом было сбито более 20 ракет. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.

Также сообщалось, что после удара по Святошинскому району столицы возникли перебои с электроснабжением.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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