РФ ударила по отелю в Черкассах. Там могли находиться 23 человека
В четверг, 21 сентября, во время ракетного удара РФ пострадал отель в Черкассах.
В МВД заявляют, что это следствие падения обломков ракеты. На фото и видео заметно, что разрушения в здании очень серьезные.
Власти сообщают, что на момент удара в отеле могли находиться 23 человека. Сколько сейчас под завалами осталось людей - неизвестно.
Ранее МВД заявляло о семи пострадавших и десяти эвакуированных из гостиницы.
Напомним, что 21 сентября РФ осуществила массированную атаку па Украине.
В Киеве ночью сбили более 20 ракет.
В Херсоне ночью РФ ударила по зданию общежития. Двое погибших.