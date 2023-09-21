В четверг, 21 сентября, во время ракетного удара РФ пострадал отель в Черкассах.

В МВД заявляют, что это следствие падения обломков ракеты. На фото и видео заметно, что разрушения в здании очень серьезные.

Власти сообщают, что на момент удара в отеле могли находиться 23 человека. Сколько сейчас под завалами осталось людей - неизвестно.

Ранее МВД заявляло о семи пострадавших и десяти эвакуированных из гостиницы.

Напомним, что 21 сентября РФ осуществила массированную атаку па Украине.

В Киеве ночью сбили более 20 ракет.

В Херсоне ночью РФ ударила по зданию общежития. Двое погибших.

Во Львовской области также есть повреждения.