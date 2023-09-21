В четверг, 21 сентября, россияне ударили ракетами по Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Около 06:25 было три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. В результате загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание.

Еще один ракетный удар пришелся по частному двухэтажному складу. Есть возгорание, пожары еще тушат.

Напомним, что 21 сентября РФ осуществила массированный ракетный удар по Украине.

Сегодня ночью РФ ударила по зданию общежития в Херсоне. Двое погибших.

Над Киевом сбили 20 ракет.