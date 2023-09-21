В ночь на 21 сентября под удар в Киеве в том числе и попал Святошинский район города.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Там после ночного обстрела были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

Также в Голосеевском районе повреждены окна в пятиэтажном доме. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее в городской военной администрации сообщали в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах.

Кроме того, появились новые фото и видео последствий ракетного удара по Киеву.

Напомним, ночью над Киевом было сбито более 20 ракет. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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