Последствия ракетного удара по Киеву. Скриншот видео

В ночь на 21 сентября под удар в Киеве в том числе и попал Святошинский район города.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Там после ночного обстрела были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.

Также в Голосеевском районе повреждены окна в пятиэтажном доме. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее в городской военной администрации сообщали в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах.

Кроме того, появились новые фото и видео последствий ракетного удара по Киеву.

Последствия удара по Киеву

Последствия удара по Киеву

Последствия удара по Киеву

Последствия удара по Киеву

Напомним, ночью над Киевом было сбито более 20 ракет. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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