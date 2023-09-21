В четверг, 21 сентября, в Украине идет 575-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

21 сентября

08.01 Ракета в направлении Каменца-Подольского, сообщают Воздушные силы.

08.00 Угроза ракетного удара по Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областям, сообщают мониторинговые паблики.

07.57 Фото отеля в Черкассах после ракетной атаки РФ.

Там, по данным МВД, пострадало семь человек.

07.55 Детальнее об ударе по Львовской области этой ночью.

Около 06:25 было три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту. Загоревшийся цех, разрушенное трехэтажное здание склада, есть возгорание.

Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание, пожары еще тушат, сообщил губернатор Максим Козицкий.

07.49 Тревога распространяется западнее - ее объявили в Ровенской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

07.48 Ночью в Херсоне был удар по зданию общежития, сообщил губернатор Александр Прокудин. Погибли два человека. Пять пострадали, четверо из них в больнице.

07.47 Крылатая ракета летит в направлении Винницкой области, сообщают Воздушные силы.

07.45 Сводка от МВД по ночному ракетному удару.

В Черкассах в результате ракетного удара пострадало здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.

В Киеве в результате падения обломков повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Есть пострадавшие: семь человек, в том числе ребенок.

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали два человека.

Есть попадание и повреждение также в Ровенской области.

Во Львовской области был удар по промышленной зоне, есть разрушение и возгорание, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

07.42 Над Киевом ночью было сбито более 20 ракет, сообщили в городской военной администрации. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.

В Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, предварительно без возгорания. В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание.

Ночная тревога в Киеве длилась более 2 часов, сейчас идет следующая ее волна.

По данным МВД, в Киевской области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет, известно о двух пострадавших.

07.35 Сейчас идет крупная ракетная атака по Украине. ПВО работает в Черкасской области. Также есть риск повторного удара по столице.