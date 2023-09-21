Последствия ракетного удара по Киеву. Скриншот видео

Киевская городская военная администрация (КГВА) опубликовала сводку о последствиях новой ракетной атаки на столицу в четверг, 21 сентября. 

Информация появилась в Telegram-канале КГВА.

Дарницкий район:

  • падение осколков на нежилое здание без возгорания;
  • падение осколков на станцию технического обслуживания, возник пожар на площади 400 м2, загорелись припаркованные автомобили;
  • повреждение окон двухэтажного общежития.

Пострадали семь человек, из них один ребенок (девочка девяти лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы. 

Шевченковский район:

  • повреждена газовая труба без возгорания;
  • в жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна;
  • повреждение окон в нежилом многоэтажном здании.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщал о повреждениях в Голосеевском и Святошинском районах Киева. Но они в сводке КГВА не упоминаются.

Напомним, ночью над Киевом было сбито более 20 ракет. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

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