Власти Киева сообщили о последствиях ночной ракетной атаки РФ
Киевская городская военная администрация (КГВА) опубликовала сводку о последствиях новой ракетной атаки на столицу в четверг, 21 сентября.
Информация появилась в Telegram-канале КГВА.
Дарницкий район:
- падение осколков на нежилое здание без возгорания;
- падение осколков на станцию технического обслуживания, возник пожар на площади 400 м2, загорелись припаркованные автомобили;
- повреждение окон двухэтажного общежития.
Пострадали семь человек, из них один ребенок (девочка девяти лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы.
Шевченковский район:
- повреждена газовая труба без возгорания;
- в жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна;
- повреждение окон в нежилом многоэтажном здании.
Ранее мэр Виталий Кличко сообщал о повреждениях в Голосеевском и Святошинском районах Киева. Но они в сводке КГВА не упоминаются.
Напомним, ночью над Киевом было сбито более 20 ракет. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.
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