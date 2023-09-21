Киевская городская военная администрация (КГВА) опубликовала сводку о последствиях новой ракетной атаки на столицу в четверг, 21 сентября.

Информация появилась в Telegram-канале КГВА.

Дарницкий район:

падение осколков на нежилое здание без возгорания;

падение осколков на станцию технического обслуживания, возник пожар на площади 400 м2, загорелись припаркованные автомобили;

повреждение окон двухэтажного общежития.

Пострадали семь человек, из них один ребенок (девочка девяти лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы.

Шевченковский район:

повреждена газовая труба без возгорания;

в жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна;

повреждение окон в нежилом многоэтажном здании.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщал о повреждениях в Голосеевском и Святошинском районах Киева. Но они в сводке КГВА не упоминаются.

Напомним, ночью над Киевом было сбито более 20 ракет. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.

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