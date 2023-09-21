Часть Ровенского района осталась без света после ракетных ударов.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Подтверждено попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в Ровно. Пострадали СТО и пять автомобилей.

По словам Коваля, жертв нет.

Отметим, что часть Киева также осталась без света после прилета, а именно - в Святошинском районе. По той же причине не ходили поезда "Укрзализныци".

Ранее мы приводили подробности ракетного удара РФ по Львовской области. Сообщалось о прилетах в Дрогобыче.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.