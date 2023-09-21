После ракетной атаки РФ часть Ровенской области осталась без света
Часть Ровенского района осталась без света после ракетных ударов.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
Подтверждено попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в Ровно. Пострадали СТО и пять автомобилей.
По словам Коваля, жертв нет.
Отметим, что часть Киева также осталась без света после прилета, а именно - в Святошинском районе. По той же причине не ходили поезда "Укрзализныци".
Ранее мы приводили подробности ракетного удара РФ по Львовской области. Сообщалось о прилетах в Дрогобыче.
Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.
Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.
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