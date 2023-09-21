В сети появились новые кадры из Ровно после прилетов во время ночной ракетной атаки РФ.

Соответствующие видео и фото публикует МВД.

Последствия ракетного удара по объекту гражданской инфраструктуры уже ликвидированы. Был пожар в подсобных помещениях СТО на площади 100 кв. метров.

Обошлось без пострадавших.

Повреждены два здания, сгорели пять автомобилей.

Ранее сообщалось о прилете в объект энергетики, из-за чего часть Ровенского района осталась без света.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки РФ было сбито 36 ракет из 43-х.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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