"Страна" побывала на месте падения обломков ракеты в Дарницком районе Киева, где в результате ракетной атаки пострадали семь человек.

На данный момент возле пострадавших зданий находятся несколько автомобилей полиции, кареты скорой помощи, пожарные машины и другие службы.

Движение по улице, пострадавшей от ракетной атаки, ограничено для водителей.

Сейчас жители дома вместе со службами ликвидируют последствия ракетного удара - убирают осколки, выбитые двери и мусор.

Напомним, в результате падения обломков пострадали семь человек, из них один ребенок (девочка девяти лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трое человек были госпитализированы.

Сообщалось, что ночью над Киевом было сбито более 20 ракет. В результате произошло падение обломков в нескольких районах.

Также мы писали, что в Киеве под удар попал Святошинский район. Возникли перебои с электроснабжением.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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