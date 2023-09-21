В ходе ночной атаки РФ 21 сентября силами украинской ПВО было сбито 36 крылатых ракет из 43-х.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Удары по Украине наносились ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс.

Напомним, ночью над Киевом было сбито более 20 ракет. После удара по Святошинскому районе столицы возникли перебои с энергоснабжением.

После этого сообщалось о задержке поездов "Укрзализныци" в связи с обесточиванием.

Также мы писали о последствиях ракетной атаки РФ в ряде областей Украины. Так, часть Ровенской области осталась без света, а в Черкассах зафиксирован прилет в отель.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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